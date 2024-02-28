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"Дополнительная ответственность": Зинченко высказался об обязанности футболистов во время войны

Защитник Арсенала считает, что украинские игроки должны дарить позитивные эмоции соотечественникам в матчах за сборную.
Сегодня, 15:32
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко в интервью официальному сайту клуба напомнил о войне в Украине против российских захватчиков.

В частности, украинский футболист рассказал, какая обязанность лежит на игроках национальной сборной перед соотечественниками.

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"Никто не может понять, через что проходят украинцы, особенно те, кто сейчас находится в стране, пытаясь приспособиться к бомбам над головой.

У меня уже двое детей, и я не могу представить, что моя семья во время ночной сирены должна прятаться в бомбоубежище. Людям очень тяжело объяснить, что происходит в Украине.

Мы, футболисты, выступающие за границей, рассказываем здесь о трагедии нашего народа и пытаемся помочь, чем можем, как только можем.

Я понимаю, что в какой-то степени люди устали от войны, но нужно продолжать. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие годы, поэтому должны держаться вместе.

На нас, футболистах, дополнительная ответственность. Мы можем подарить украинцам положительные эмоции, заставить улыбнуться, порадовать хотя бы на несколько минут. Это наша обязанность - дарить им радость. Это то, что мы пытаемся делать каждый раз, когда надеваем футболку с украинским гербом на груди", - сказал Зинченко в интервью официальному сайту Арсенала.

Отметим, также Зинченко назвал своего лучшего друга в Арсенале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Арсенал Лондон Александр Зинченко

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