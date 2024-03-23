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Ярмоленко вернулся на поле после тяжелой травмы и оформил дубль

Динамо одержало победу в спарринге с аматорским клубом.
Сегодня, 16:35
Ярмоленко дважды забил в спарринге / ФК Динамо Киев
Ярмоленко дважды забил в спарринге / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо во время международной паузы провело контрольный матч с представителем высшей лиги чемпионата Киевской области - командой Денгофф из Дениховки.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", подопечные Александра Шовковского сыграли поединок комбинированным составом с привлечением игроков молодежной команды и одержали победу 4:2, забив все голы в первом тайме.

Дубль на свой счет в этом спарринге записал Андрей Ярмоленко, восстановившийся после травмы колена, из-за которой не играл с октября прошлого года.

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Динамо (Киев) - Денгофф (Дениховка) 4:2

Динамо (стартовый состав): Моргун, Балаба, Биловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Диалло, Ярмоленко, Бенито.

На замену выходили: Котуха, Осипенко, Паша.

Голы у динамовцев: Ярмоленко-2, Диалло (с пенальти), Андриевский (с пенальти).

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо заинтересовал топ-клуб Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко

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