Ярмоленко вернулся на поле после тяжелой травмы и оформил дубль
Киевское Динамо во время международной паузы провело контрольный матч с представителем высшей лиги чемпионата Киевской области - командой Денгофф из Дениховки.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", подопечные Александра Шовковского сыграли поединок комбинированным составом с привлечением игроков молодежной команды и одержали победу 4:2, забив все голы в первом тайме.
Дубль на свой счет в этом спарринге записал Андрей Ярмоленко, восстановившийся после травмы колена, из-за которой не играл с октября прошлого года.
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Динамо (Киев) - Денгофф (Дениховка) 4:2
Динамо (стартовый состав): Моргун, Балаба, Биловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Диалло, Ярмоленко, Бенито.
На замену выходили: Котуха, Осипенко, Паша.
Голы у динамовцев: Ярмоленко-2, Диалло (с пенальти), Андриевский (с пенальти).
Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо заинтересовал топ-клуб Испании.
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