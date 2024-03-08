Игроку Динамо, арендованного скандальным словацким клубом, грозит тюрьма

Форвард братиславского Слована Жерсон Родригес, который принадлежит киевскому Динамо, может сесть в тюрьму.

Как сообщает издание RTL Today, люксембуржца обвиняют в домашнем насилии над его бывшей возлюбленной.

Местная прокуратура требует для нападающего 15 месяцев тюремного заключения с испытательным сроком. Также Жерсона могут обязать пройти курс по управлению гневом и заплатить своей экс-девушке компенсацию.

Отметим, что Слован, в который зимой перешел Родригес, в рамках подготовки ко второй части сезона сыграл с московским Динамо

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!