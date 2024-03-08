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Игроку Динамо, арендованного скандальным словацким клубом, грозит тюрьма

Жерсон Родригес обвиняется в домашнем насилии.
Вчера, 21:01
Жерсон Родригес (слева) / Слован
Жерсон Родригес (слева) / Слован

Форвард братиславского Слована Жерсон Родригес, который принадлежит киевскому Динамо, может сесть в тюрьму.

Как сообщает издание RTL Today, люксембуржца обвиняют в домашнем насилии над его бывшей возлюбленной.

Местная прокуратура требует для нападающего 15 месяцев тюремного заключения с испытательным сроком. Также Жерсона могут обязать пройти курс по управлению гневом и заплатить своей экс-девушке компенсацию.

Отметим, что Слован, в который зимой перешел Родригес, в рамках подготовки ко второй части сезона сыграл с московским Динамо

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