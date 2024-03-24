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"Матерь Божья": Игрок Скалы упустил невероятный момент в игре с Нивой Винница

Валентин Напуда мог приносить своей команде минимальную победу.
Сегодня, 17:59
Скриншот / Youtube-канал ПФЛ
Скриншот / Youtube-канал ПФЛ

В рамках первого тура после возобновления сезона во Второй лиге и двадцатого тура в этой кампании в целом Скала из города Стрый на своем поле встретилась с винницкой Нивой.

Команды за 90 минут поединка так и не смогли отличиться забитым голом ни в ворота соперников, ни в чужие, хотя хозяева были к этому очень близки еще на старте встречи.

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Валентин Напуда на 10-ой минуте встречи должен был открывать счет, но не смог подстроиться под мяч и отправить его в, по сути, пустые ворота после прострела с фланга от Богдана Иванченко.

Отметим, что команды идут на 5-м и 6-м местах в турнирной таблице Второй иги соответственно, но борьба за повышение в классе им, вероятнее всего, не светит, ведь до третьего места, которое дает возможность сыграть в плей-офф за попадание/сохранение места в Первой лиге у них отставание в 14 и 12 очков соответственно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нива винница Вторая лига Украины Скала

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