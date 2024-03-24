"Матерь Божья": Игрок Скалы упустил невероятный момент в игре с Нивой Винница

В рамках первого тура после возобновления сезона во Второй лиге и двадцатого тура в этой кампании в целом Скала из города Стрый на своем поле встретилась с винницкой Нивой.

Команды за 90 минут поединка так и не смогли отличиться забитым голом ни в ворота соперников, ни в чужие, хотя хозяева были к этому очень близки еще на старте встречи.

Читай также: Президент Реал Фармы Лиховидов - самый возрастной профессиональный футболист в мире

Валентин Напуда на 10-ой минуте встречи должен был открывать счет, но не смог подстроиться под мяч и отправить его в, по сути, пустые ворота после прострела с фланга от Богдана Иванченко.

Отметим, что команды идут на 5-м и 6-м местах в турнирной таблице Второй иги соответственно, но борьба за повышение в классе им, вероятнее всего, не светит, ведь до третьего места, которое дает возможность сыграть в плей-офф за попадание/сохранение места в Первой лиге у них отставание в 14 и 12 очков соответственно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!