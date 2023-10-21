Клуб Второй лиги снялся с турнира
Клуб Второй лиги Васт из города Николаев снялся с турнира. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Каких-либо деталей на данный момент не раскрывается.
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"Все подробности такого решения и коментарии будут опубликованы после решения организационных вопросов.
Спасибо, что были с нами", - написали в заявлении клуба в Instagram.
После 10 сыгранных туров Васт идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Второй лиги. У коллектива одна победа, одна ничья и 8 поражений.
Около двух недель назад директор команды Антон Шиманец уверял, что клуб не будет сниматься с соревонваний.
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