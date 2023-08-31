Сборная Украины по пляжному футболу снялась с Евролиги-2023 из-за участия беларуси

Страна-пособник российских террористов сможет сыграть на турнире под своей символикой.

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в Евролиге-2023 из-за присутствия на турнире команды беларуси, которой организаторы разрешили выступить под своей символикой.

Также украинская национальная команда была вынуждена придерживаться приказа Министерства молодежи и спорта, запрещающего сборным выступать на международных соревнованиях, где россия и беларусь представлены не в нейтральном статусе.

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"К сожалению, нынешний чемпионат Европы по бичсоккеру пройдет без участия мужской сборной Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины в последние месяцы пыталась сделать все от нас зависящее, чтобы украинская национальная команда смогла представить нашу страну на этом турнире.

Но есть Приказ Министерства молодежи и спорта Украины #4435 от 26 июля 2023 г., запрещающий участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие российскую федерацию и республику беларусь.

Поскольку в финальной части Евролиги по пляжному футболу 2023 будет участвовать команда беларуси, мы должны выполнять требования приказа Минспорта и пропустить эти соревнования. Спасибо всем болельщикам за понимание", - говорится в заявлении Ассоциации пляжного футбола Украины.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу вышла на чемпионат мира-2024.

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