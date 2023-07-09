Сборная Украины по пляжному футболу вышла на ЧМ-2024

Мужская сборная Украины по пляжному футболу прошла на чемпионат мира-2024.

9 июля наши футболисты встречались в матче плей-офф со сборной Молдовы, которую уверенно обыграли 5:2.

Ранее, напомним, наша сборная вышла с первого места в группе, обыграв Испанию, Польшу и Литву. Благодаря победе над Молдовой Украина попала в топ-4 квалификации и получила путевку на ЧМ-2024.

Для нашей сборной это уже четвертая путевка на турнир. В 2011 и 2013 годах "желто-синие" не смогли выйти из группы. А в 2021 году Украина бойкотировала проходящий в москве турнир.

Квалификация ЧМ-2024. Плей-офф

Украина – Молдова 5:2

Голы: Зборовский, 2, Пославский, 22, Пашко, 25, Войтенко, 27, Неруш, 29 - Подлеснов, 5, Граур, 23

Ранее, напомним, женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2023.