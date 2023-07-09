Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2023

Теперь нашим спортсменкам предстоит играть за выход в Лигу наций.

Сегодня 9 июля, прошел второй финальный поединок Золотой Евролиги-2023 по волейболу, в котором встречались сборные Украины и Швеции.

Напомним, что в первом матче наши спортсменки уверенно разобрались с соперницами 3:0. Сегодня было достаточно выиграть хотя бы один сет.

Однако во втором поединке украинки все так же уверенно выиграли 3:0 и во второй раз в своей истории стали чемпионками Золотой Евролиги.

Золотая Евролига по волейболу

Финал. Второй матч

Швеция – Украина 0:3 (17:25, 22:25, 30:32)

Ранее, напомним, мужская сборная Украины по волейболу уступила туркам в финале.