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Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2023

Теперь нашим спортсменкам предстоит играть за выход в Лигу наций.
Сегодня, 18:57
Женская сборная Украины по волейболу / volleyball.ua
Женская сборная Украины по волейболу / volleyball.ua

Сегодня 9 июля, прошел второй финальный поединок Золотой Евролиги-2023 по волейболу, в котором встречались сборные Украины и Швеции.

Напомним, что в первом матче наши спортсменки уверенно разобрались с соперницами 3:0. Сегодня было достаточно выиграть хотя бы один сет.

Однако во втором поединке украинки все так же уверенно выиграли 3:0 и во второй раз в своей истории стали чемпионками Золотой Евролиги.

Золотая Евролига по волейболу

Финал. Второй матч

Швеция – Украина 0:3 (17:25, 22:25, 30:32)

Ранее, напомним, мужская сборная Украины по волейболу уступила туркам в финале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женская сборная Украины по волейболу

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