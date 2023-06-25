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Волейбол. Украина уступила Турции в тяжелом финале Золотой Евролиги

Мужская команда не смогла одолеть турков.
Вчера, 23:49

В рамках финала Золотой Суперлиги 2023 сборная Украины по волейболу встречалась с командой Турции в финале, который проходил в Хорватии.

Наша команда сверхуверенно выиграла в первом сете и хорошо начала второй, но в середине периода турки начали давить и смогли выиграть не только его, но и третий сет.

Тем не менее, в четвертом украинцы показали характер, и в тяжелой борьбе смогли сравнять счет и перевести все на тай-брейк.

И все же у решающей партии шансов у наших игроков практически не было, Турция захватила лидерство сразу и дальше его только наращивала.

Турция – Украина 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)


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