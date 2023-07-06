iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинские волейболистки разобрались со Швецией в первом матче финала Золотой Евролиги

Женская сборная Украины взяла все три сета в противостоянии.
Сегодня, 19:50
Сборная Украины победила Швецию / cev.eu
Сборная Украины победила Швецию / cev.eu

В четверг, 6 июля, состоялся первый финальный матч Золотой Евролиги-2023 по волейболу между женскими сборными Украины и Швеции.

Украинки свой номинально домашний поединок двухматчевого противостояния проводили в румынском городе Пятра-Нямц.

Читай также: Женская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги

Украинским волейболисткам удалось одержать "сухую" победу над шведками, взяв все три сета в матче - 3:0 (25:15, 25:20, 25:19).

Второй финальный матч Золотой Евролиги пройдет в шведском городе Лунд в воскресенье, 9 июля.

Золотая Евролига
Финал. Первый матч

Украина - Швеция 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)

Украина: Дымар (9), Маевская (7), Крайдуба (22), Миленко (9), Дорсман (7), Шаргородская (1); Немцева (л), Даньчак.

Напомним, что женская сборная Украины по волейболу во второй раз в своей истории играет в финале Золотой Евролиги. В 2017 году украинки стали победительницами турнира.

Благодаря участию в финале Золотой Евролиги Украина также выступит в Турнире претендентов (Челленджере), победитель которого выйдет в волейбольную Лигу Наций.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу в финале Золотой Евролиги уступила Турции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Золотая Евролига

Статьи по теме

Женская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги Женская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины по волейболу одолела Хорватию и вышла в финал Золотой Евролиги Сборная Украины по волейболу одолела Хорватию и вышла в финал Золотой Евролиги
Интер начал переговоры по поводу трансфера Трубина Интер начал переговоры по поводу трансфера Трубина
Аль-Хилаль предложил безумный контракт лидеру Сити Аль-Хилаль предложил безумный контракт лидеру Сити
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа21:10
Интер начал переговоры по поводу трансфера Трубина
Европа21:07
Аль-Хилаль предложил безумный контракт лидеру Сити
Европа20:31
Официально: Джака - игрок леверкузенского Байера
Бокс20:15
Бокс: расписание боев
Игровые19:50
Украинские волейболистки разобрались со Швецией в первом матче финала Золотой Евролиги
Европа19:49
МЮ готовит первое предложение по форварду Аталанты
Бокс19:23
Реванш Джошуа - Уайт официально анонсирован
Велоспорт19:09
Тур де Франс-2023: Погачар стал лидером шестого этапа
Европа18:59
Ройс отказался от капитанской повязки Боруссии
Игровые18:55
Украина – Швеция: онлайн-трансляция финала Золотой Евролиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK