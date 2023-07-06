Украинские волейболистки разобрались со Швецией в первом матче финала Золотой Евролиги

Женская сборная Украины взяла все три сета в противостоянии.

В четверг, 6 июля, состоялся первый финальный матч Золотой Евролиги-2023 по волейболу между женскими сборными Украины и Швеции.

Украинки свой номинально домашний поединок двухматчевого противостояния проводили в румынском городе Пятра-Нямц.

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Украинским волейболисткам удалось одержать "сухую" победу над шведками, взяв все три сета в матче - 3:0 (25:15, 25:20, 25:19).

Второй финальный матч Золотой Евролиги пройдет в шведском городе Лунд в воскресенье, 9 июля.

Золотая Евролига

Финал. Первый матч

Украина - Швеция 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)

Украина: Дымар (9), Маевская (7), Крайдуба (22), Миленко (9), Дорсман (7), Шаргородская (1); Немцева (л), Даньчак.

Напомним, что женская сборная Украины по волейболу во второй раз в своей истории играет в финале Золотой Евролиги. В 2017 году украинки стали победительницами турнира.

Благодаря участию в финале Золотой Евролиги Украина также выступит в Турнире претендентов (Челленджере), победитель которого выйдет в волейбольную Лигу Наций.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу в финале Золотой Евролиги уступила Турции.