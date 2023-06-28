Женская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги

Украинки одержали победы в обоих полуфинальных матчах с Чехией.

В среду, 28 июня, в Чехии состоялся повторный полуфинальный матч Золотой Евролиги между местной женской волейбольной сборной и Украиной.

После "сухой" победы 3:0 в первом поединке украинские волейболистки праздновали успех и во втором матче, обыграв соперниц со счетом 3:1.

Таким образом, женская сборная Украины во второй раз в своей истории вышла в финал Золотой Евролиги. В 2017 году украинки стали победительницами турнира.

В это раз украинская сборная встретится в финале с победителем другого полуфинального противостояния между Швецией и Бельгией.

Золотая Евролига

Полуфинал. Второй матч

Чехия - Украина 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25)

Украина: Миленко (21), Маевская (9), Крайдуба (18), Дымар (13), Дорсман (10), Шаргородская (2); Немцева (л), Даньчак (3), Олейник, Хобер (1).

Кроме того, теперь Украина выступит в Турнире претендентов (Челленджере), куда отберутся два финалиста Золотой Евролиги. Победитель Челленджера выйдет в волейбольную Лигу Наций.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу в финале Золотой Евролиги уступила Турции.