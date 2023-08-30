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Определились все участники ЧМ-2024 по пляжному футболу

Стали известны 16 команд турнира.
Вчера, 22:20
Сборная Украины по пляжному футболу / УАФ
Сборная Украины по пляжному футболу / УАФ

Определились все участники чемпионата мира-2024 по пляжному футболу.

Помимо сборной Украины на турнире из европейских команд тоже сыграют Португалия, Италия и беларусь.

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Среди оставшихся национальных команд со всего мира также примут участие ОАЭ, Иран, Япония, Оман, Аргентина, Бразилия, Колумбия, США, Мексика, Египет, Сенегал и Таити.

Напомним, чемпионат мира-2024 пройдет в ОАЭ с 15 по 25 февраля 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пляжный футбол

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