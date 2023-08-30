Определились все участники ЧМ-2024 по пляжному футболу

Определились все участники чемпионата мира-2024 по пляжному футболу.

Помимо сборной Украины на турнире из европейских команд тоже сыграют Португалия, Италия и беларусь.

Читай также: Киевский Гриффин стал чемпионом Украины по пляжному футболу

Среди оставшихся национальных команд со всего мира также примут участие ОАЭ, Иран, Япония, Оман, Аргентина, Бразилия, Колумбия, США, Мексика, Египет, Сенегал и Таити.

Напомним, чемпионат мира-2024 пройдет в ОАЭ с 15 по 25 февраля 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!