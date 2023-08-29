Киевский Гриффин стал чемпионом Украины по пляжному футболу

Столичный клуб завоевал второй титул в истории после успеха в 2016 году.

В Киеве на Гидропарк-Арене состоялся финальный поединок юбилейного, двадцатого, чемпионата Украины по пляжному футболу.

В решающем противостоянии киевский Гриффин одержал победу со счетом 3:1 над действующими чемпионами, еще одной столичной командой ВИТом.

Для "грифонов" это чемпионство стало вторым в истории после триумфа в 2016 году.

По итогам соревнований наставник Гриффина Евгений Вареница получил приз лучшего тренера чемпионата, а также был награжден специальным орденом Украинской ассоциации футбола "Легенда футбола Украины".

Лучшим бомбардиром чемпионата с 11 голами стал форвард Гриффина Дмитрий Войтенко, а также получил приз как лучший игрок турнира (MVP).

Приз лучшему голкиперу достался Александру Пославскому (ВИТ), а приз "Легенда пляжного футбола" от АПФУ - Виталию Сидоренко, сообщает УАФ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу вышла на ЧМ-2024.

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