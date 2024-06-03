Малиновский - об игре с Германией: Для болельщиков это будет замечательный матч

В рамках подготовки к Евро-2024 сборные Украины и Германии проведут контрольный поединок.

Полузащитник "желто-голубых"Руслан Малиновский поделился мыслями о товарищеской встрече против «бундестим». По словам футболиста, он ожидает, что эта игра будет немного отличаться от той, что была год назад.

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"Да, сборная Германии будет играть без финалистов Лиги чемпионов. Но те ребята, которые выйдут, захотят показать, что они должны выступать на Евро. Все футболисты, которые попадают в сборную Германии, очень высокого уровня. Мы знаем всю силу этой команды, будет интересный матч, нужно будет поработать.

Сейчас у немцев другой тренер, поэтому игра будет отличаться от той, что была в прошлом году. Германия поддерживает Украину, поэтому для болельщиков это будет отличный матч. Мы же постараемся показать свой лучший футбол.

Если сравнивать сборную Украины с той командой, которая доходила до четвертьфинала Евро-2020, то много ребят осталось. Конечно, есть несколько новых игроков, которые усиливают сборную. Но сравнивать трудно, увидим по результатам выступления.

Поединок с Германией - один из трех подготовительных. Мы постараемся сыграть в наш лучший футбол. Ошибки из предыдущих игр нужно убрать, а то, что нам не удавалось в атаке, - улучшить. Мы должны показать хороший футбол для наших болельщиков и нашей страны«, - сказал игрок в интервью УАФ.

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