Все на месте: Украина объявила заявку на матч с Польшей

Сергей Ребров может рассчитывать на всех футболистов.

В рамках подготовки к Евро-2024 Украина встретится с Польшей.

В заявку на этот матч попали все 26 футболистов, которых Сергей Ребров вызвал на подготовительный сбор. В отличие от матча против Германии, рулевой «желто-голубых» сможет рассчитывать на Андрея Лунина и Виталия Миколенко.

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Вратари: Анатолий Трубин, Георгий Бущан, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Матч Польша - Украина состоится сегодня в 21:45.

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