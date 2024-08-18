Ванат оценил перспективы Динамо в матче с Зальцбургом, прокомментировав победу над Карпатами в УПЛ

Киевское Динамо в непростом матче одолело львовские Карпатыв рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Киевляне пропустили первыми, но смогли трижды поразить ворота "львов".

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Форвард "бело-синих" Владислав Ванат, забивший один из мячей, подвел итоги игры во Львове:

В общем, настроение хорошее. Все измученные, рад, что победили - на этот момент это самое важное. Было тяжело.К тому же, в первом тайме еще была жаркая погода. У Карпат хорошая команда, но нам нужно быстрее завершать эти игры, чтобы не было нервных конечностей.

Пропущенный гол? - Да, в принципе, ничего не изменилось, как должны были играть, так и продолжали. Забили первый гол, он нам помог, а после перерыва довели матч до логического завершения.Каждый гол важен. Не могу сказать, что он стал самым важным, но, безусловно, дал всплеск эмоций для того, чтобы команда продолжала давить и атаковать", - сказал Ванат клубной пресс-службе.

Также футболист поделился ожиданиями от предстоящего матча Динамо в плей-офф раунде Лиги чемпионов, где подопечные Александра Шовковского сыграют с Зальцбургом.

"Они прошли Твенте. На этой стадии уже нет слабых соперников, тем более на кону выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Поэтому ждем две хороших интересных игры", - добавил Ванат.

Напомним, первая игра между Динамо и Зальцбургом запланирована на среду, 21 августа. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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