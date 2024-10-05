Верес - Заря 2:1: обзор матча и результат игры 05.10.2024

Ровенская команда пропустила первой, но сумела в итоге взять три очка.

В субботу, 5 октября, Верес принимал на своем поле Зарю в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

Ровенской команде в этом поединке пришлось отыгрываться, но в итоге она вышла победителем из противостояния со счетом 2:1.

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Хозяева поля уже в начале матча оказались в роли догоняющих, когда на девятой минуте Игорь Горбач в касание замкнул прострел от Дениса Антюха. Тем не менее ровенчанам удалось достаточно быстро выровнять положение - на 18-й минуте Марко Мрвальевич точно пробил головой после навеса в штрафную.

Победный гол для Вереса на 54-й минуте организовал Луан, отметившись своим первым забитым мячом в чемпионате Украины. Бразилец подхватил мяч, сместился с фланга в центр и ударом из-за пределов штрафной поразил левый нижний угол ворот луганцев.

Источник: ФК Верес

Верес набрал девять очков и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы УПЛ. Заря с 12-ю баллами занимает седьмое место.

Статистика матча Верес - Заря девятого тура чемпионата Украины

Верес - Заря 2:1

Голы: Мрвальевич, 18, Луан, 54 - Горбач, 9

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 3 - 6

Фолы: 6 - 16

Верес: Кожухар (Когут, 46) - Протасевич (Гакман, 46, Чечер, 75), Гончаренко, Вовченко, Смиян - Клец, Яго - Луан, Годя (Кучеров, 65), Шарай - Мрвальевич (Гайдучик, 61).

Заря: Турбаевский - Жуниньо (Бенито, 69), Эскинья, Джордан, Вантух - Мичин, Башич (Супряга, 58), Яцик (Тронтель, 69), Антюх - Горбач (Хахлев, 58), Будкивский.

Предупреждения: Луан, Когут 0 Горбач, Башич, Супряга, Вантух.

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