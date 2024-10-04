Карпаты - Ингулец 0:0: обзор матча и результат игры 04.10.2024
В пятницу, 4 октября, Карпаты принимали на своем поле Ингулец в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.
Львовская команда в противостоянии с аутсайдером чемпионата могла рассчитывать на три очка, но своим реальным шансом под конец встречи не воспользовалась, а поединок в итоге завершился нулевой ничьей.
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Несмотря на то что матч проходил без забитых мячей, обе команды сумели создать остроту возле ворот соперника. В частности, обоих оппонентов от пропущенного спасал каркас ворот. Тем не менее безголевой результат сохранялся.
Ближе к концу матча Карпаты могли вырвать победу, заработав пенальти. Денис Мирошниченко забросил в штрафную на Амбросия Чачуа, тот отпасовал Бруниньо, которого сбили. После консультации с VAR на предмет офсайда одиннадцатиметровый удар был подтвержден. К "точке" подошел Игор, но не сумел переиграть голкипера Ингульца Алексея Паламарчука.
Карпаты на данный момент с девятью очками занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ. Ингулец остался на последней позиции, набрав пять баллов.
Статистика матча Карпаты - Ингулец девятого тура чемпионата Украины
Карпаты - Ингулец 0:0
На 83-й минуте Игор не реализовал пенальти (вратарь)
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 8 - 7
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 7 - 0
Фолы: 10 - 6
Карпаты: Кемкин - Адамюк (Полегенько, 74), Бабогло, Педросо, Мирошниченко - Чачуа (Устименко, 90), Альварес, Бруниньо - Очеретько, Игор, Шах (Костенко, 74).
Ингулец: Паламарчук - Малыш (Дубилей, 75), Виливальд, Шершень, Мельничук - Белоцерковец (Пушкарев, 89), Пятов (Чабан, 89), Волохатый, Козак - Сад (Лесняк, 75), Ситало (Резепов, 75).
Предупреждения: Шах - Ситало.
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