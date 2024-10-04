Черноморец - Оболонь 1:0: обзор матча и результат игры 04.10.2024

"Моряки" заработали три очка благодаря своему "джокеру" Илье Шевцову, которому хватило всего пары минут для гола.

В пятницу, 4 октября, в Одессе стартовал девятый тур Украинской Премьер-лиги матчем, в котором местный Черноморец принимал Оболонь.

Команды провели не самый увлекательный поединок, но даже он завершился победой одной из сторон.

Оба тайма вышли с минимальным количеством моментов, один из которых все-таки привел к голу хозяев поля.

На 87-й минуте одесситы убежали в атаку, в результате которой Илья Шевцов с близкого расстояния замкнул передачу с фланга в исполнении Алексея Хобленко. Интересно, что автор гола провел до этого на поле всего пару минут.

В итоге Черноморец завоевал третью победу в сезоне, которая подняла команду на девятую строчку в таблице. Теперь у команды Александра Бабича 10 очков. А вот Оболонь осталась в зоне вылета с пятью баллами в активе.

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Статистика матча Черноморец - Оболонь девятого тура УПЛ

Черноморец - Оболонь 1:0

Гол: Шевцов, 87.

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 6 - 6

Удары в створ: 1 - 0

Фолы: 2 - 4

Черноморец: Рудько - Удод, Джарджу (Лацабидзе, 76), Скиба, Кисиль - Ермаков (Васильев, 61), Бутко, Пшеничнюк (Гомес, 61), Габелок (Шевцов, 85), Петряк (Янаков, 61) - Хобленко.

Оболонь: Федоривский - Грисьо (Карась, 46), Приймак, Дубко, Стасюк - Близниченко (Лях, 78), Груша, Витенчук (Мороз, 78), Черненко (Лукьянчук, 69), Суханов - Тарануха (Теслюк, 69).

Предупреждения: Удод, Шевцов - Мороз.

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