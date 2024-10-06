Легионер Шахтера получил вызов в сборную Туниса

Алаа Грам будет представлять свою страну во время международной паузы.

Защитник донецкого Шахтера Алаа Грам вызван в национальную сборную Туниса на матчи отборочного цикла Кубка африканских наций. Об этом пишет пресс-служба "горняков".

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Отметим, во время международной паузы сборная Туниса дважды сыграет с Коморскими островами (11 и 15 октября) в квалификации в КАН.

Напомним, Грамм перебрался в Шахтер летом этого года. Футболист в нынешнем сезоне выходил на поле всего дважды и не сумел отличиться результативными действиями.

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