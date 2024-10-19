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"Вынужден продолжить лечение": Тренер Динамо рассказал о состоянии Ярмоленко

Александр Шовковский поделился подробностями травмы лидера киевской команды.
Сегодня, 18:35
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Шовковский после победы над Оболонью (5:1) в матче десятого тура УПЛ прокомментировал состояние здоровья вингера команды Андрея Ярмоленко.

По его словам, 34-летний футболист испытывает проблемы с ахилловым сухожилием и пока не может вернуться к полноценным тренировкам.

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"Ярмоленко провел пару тренировок, но, к сожалению, у него есть проблемы с ахиллом, и он на время выпал. Он пытался тренироваться, но травма ему мешает, и он будет вынужден продолжить лечение. Пихаленок только начал беговую работу, есть проблемы у Шепелева.

Нагрузка на игроков достаточно велика. График плотный, игр много, футболисты не успевают восстанавливаться и это проблема, которая часто обсуждается и поднимается. Надо об этом говорить", - сказал Шовковский в комментарии УПЛ ТБ.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за Динамо во всех турнирах 14 матчей, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Динамо и Шахтер попали в топ-100 клубов по трансферной стоимости игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко Александр Шовковский

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