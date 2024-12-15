iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ингулец - Колос 0:2: обзор матча и результат игры 15.12.2024

Абсолютный аутсайдер УПЛ в последнем перед зимней паузой матче снова остался ни с чем.
Сегодня, 14:56
Колос обыграл Ингулец / ФК Колос Ковалівка
Колос обыграл Ингулец / ФК Колос Ковалівка

В воскресенье, 15 декабря, Ингулец встречался с Колосом в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Номинальные гости на своем поле в Коваливке справились с абсолютным аутсайдером чемпионата, одержав победу со счетом 2:0.

Читай также: Заря на последних минутах матча вырвала победу у Черноморца

Колос открыл счет уже в начале встречи, когда на пятой минуте Джованни Боливар после подачи углового и скидки от партнера головой переправил мяч в ворота с линии вратарской.

Удвоить преимущество коваливцами удалось во втором тайме усилиями Павла Ориховского, который на 57-й минуте успешно воспользовался передачей на пустые ворота от Владислава Велетня.

Колос после этого матча набрал 18 очков и поднялся на 11-ю строчку в чемпионате. Ингулец ушел на зимний перерыв на дне турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе девять баллов.

Статистика матча Ингулец - Колос 17-го тура чемпионата Украины

Ингулец - Колос 0:2

Голы: Боливар, 5, Ориховский, 57

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 6 - 8
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 4 - 4
Фолы: 5 - 5

Ингулец: Паламарчук - Малыш, Виливальд, Шершень, Мисик - Волохатый (Сад, 83) - Билоцерковец, Пятов (Гаджук, 73), Лосенко (Лисняк, 73), Могильный (Кисленко, 59) - Резепов (Пушкарев, 59).

Колос: Пахолюк - Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков - Демченко, Гагнидзе - Алефиренко (Гусол, 71), Диего (Ориховский, 46), Велетень (Салабай, 79) - Боливар (Паулаускас, 71).

Предупреждение: Сад.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Ингулец Украинская Премьер-лига Колос

Статьи по теме

УПЛ: Колос обыграл Ингулец, Рух встретится с Оболонью, а Полесье - с Шахтером УПЛ: Колос обыграл Ингулец, Рух встретится с Оболонью, а Полесье - с Шахтером
Оболонь неожиданно легко переиграла Рух Оболонь неожиданно легко переиграла Рух
NaVi Junior проиграли Talon Esports в финале MESA Invitational 2024 NaVi Junior проиграли Talon Esports в финале MESA Invitational 2024
Франция выиграла мужскую эстафету в Хохфильцене, Украина вне топ-10 Франция выиграла мужскую эстафету в Хохфильцене, Украина вне топ-10
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Германия одержала победу в женской эстафете второго этапа Кубка мира, Украина - в топ-10
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Украина17:27
Оболонь неожиданно легко переиграла Рух
Киберспорт17:18
NaVi Junior проиграли Talon Esports в финале MESA Invitational 2024
Биатлон17:04
Франция выиграла мужскую эстафету в Хохфильцене, Украина вне топ-10
Футбол16:55
ФИФА принесла свои извинения за российский Крым
Формула 116:12
Риккардо опроверг слухи, связывающие его с Кадиллак
Бокс15:55
Реванш Усик - Фьюри: расписание событий в последнюю неделю перед боем
Киберспорт15:28
Perfect World Shanghai Major 2024: Team Spirit победили FaZe Clan в гранд-финале турнира
Биатлон15:15
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Украина15:10
УПЛ: Колос обыграл Ингулец, Рух встретится с Оболонью, а Полесье - с Шахтером
Украина14:56
Колос одержал победу над Ингульцом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK