Ингулец - Колос 0:2: обзор матча и результат игры 15.12.2024

Абсолютный аутсайдер УПЛ в последнем перед зимней паузой матче снова остался ни с чем.

В воскресенье, 15 декабря, Ингулец встречался с Колосом в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Номинальные гости на своем поле в Коваливке справились с абсолютным аутсайдером чемпионата, одержав победу со счетом 2:0.

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Колос открыл счет уже в начале встречи, когда на пятой минуте Джованни Боливар после подачи углового и скидки от партнера головой переправил мяч в ворота с линии вратарской.

Удвоить преимущество коваливцами удалось во втором тайме усилиями Павла Ориховского, который на 57-й минуте успешно воспользовался передачей на пустые ворота от Владислава Велетня.

Колос после этого матча набрал 18 очков и поднялся на 11-ю строчку в чемпионате. Ингулец ушел на зимний перерыв на дне турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе девять баллов.

Статистика матча Ингулец - Колос 17-го тура чемпионата Украины

Ингулец - Колос 0:2

Голы: Боливар, 5, Ориховский, 57

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 6 - 8

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 4 - 4

Фолы: 5 - 5

Ингулец: Паламарчук - Малыш, Виливальд, Шершень, Мисик - Волохатый (Сад, 83) - Билоцерковец, Пятов (Гаджук, 73), Лосенко (Лисняк, 73), Могильный (Кисленко, 59) - Резепов (Пушкарев, 59).

Колос: Пахолюк - Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков - Демченко, Гагнидзе - Алефиренко (Гусол, 71), Диего (Ориховский, 46), Велетень (Салабай, 79) - Боливар (Паулаускас, 71).

Предупреждение: Сад.

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