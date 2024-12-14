iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря на последних минутах матча вырвала победу у Черноморца

Яков Башич стал героем матча.
Сегодня, 20:11
Заря - Черноморец / upl.ua
Заря - Черноморец / upl.ua

В субботу, 14 декабря, Заря принимала дома Черноморец в рамках 17-го тура УПЛ.

Хозяевам удалось забить быстрый гол, уже на 9-й минуте Буковский отлично скинул Мичину, который послал мяч ровно в нижний угол ворот.

Заря старалась держать мяч на половине поля соперника, но гости все равно находили моменты для контратак, однако в первом тайме более голов не было.

Сразу со стартом второго тайма Корбалин мог удваивать счет, но Рудько сумел спасти Черноморец. А на 70-й минуте Ермаков должен был сравнить счет, но непонятно как игрок не смог послать мяч в пустые ворота.

Ошибку партнера через 10 минут исправил Янаков, сравняший наконец счет в матче. Тем не менее, Заря все же спасалсь в этом матче усилиями Якова Башича, который уже в компенсированное время решился на дальний удар и принес луганчанам победу.

Статистика матча Заря - Черноморец 17-го тура УПЛ

Заря - Черноморец 2:1
Голы: Мичин, 9, Башич, 90+2 - Янаков, 81

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 8 - 2
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 3 - 4
Фолы: 4 - 7

Заря: Сапутин - Тронтель, Джордан, Эскинья, Жуниньо - Мичин, Башич, Яцык (Дрышлюк, 79) - Слесар (Вакула, 68), Будковский, Кораблин (Горбач, 68)

Черноморец: Рудько - Кисель, Скиба, Лацабидзе, Ермаков - Белошевский, Шпорн (Габелок, 85) - Кайо Гомес (Янаков, 69), Сигеев (Шевцов, 69), Хобленко - Попов

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Заря Луганск

Статьи по теме

УПЛ: Левый Берег обыграл Ворсклу на ее поле в стартовом матче 17-го тура УПЛ: Левый Берег обыграл Ворсклу на ее поле в стартовом матче 17-го тура
Кривбасс в гостях нанес поражение Черноморцу Кривбасс в гостях нанес поражение Черноморцу
"Откровенно топит за судей и за одну команду": Бутко "разнес" комментатора матча против Александрии "Откровенно топит за судей и за одну команду": Бутко "разнес" комментатора матча против Александрии
Наполи довольно легко обыграл Удинезе и приблизился к Аталанте Наполи довольно легко обыграл Удинезе и приблизился к Аталанте
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: две украинки вошли в топ-30 гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа21:02
Наполи довольно легко обыграл Удинезе и приблизился к Аталанте
Европа20:44
В Германии прервали матч из-за брошенной во вратаря зажигалки
Украина20:11
Заря на последних минутах матча вырвала победу у Черноморца
Европа19:47
Челси сделал милый подарок фанам, которые полетели на матч с Астаной
Биатлон19:40
Бе выиграл гонку преследование, Пидручный остановился в шаге от топ-10
Украина19:26
Кривбасс уверенно переиграл Карпаты
Европа19:14
Жирона без Цыганкова потеряла очки, играя почти весь матч в большинстве
Европа19:03
Ливерпуль в меньшинстве дважды отыгрался и не проиграл Фулхэму
Европа18:57
Арсенал потерял очки, не сумев переиграть Эвертон
Европа18:25
Байер без проблем справился с аутсайдером Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK