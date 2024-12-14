Заря на последних минутах матча вырвала победу у Черноморца

В субботу, 14 декабря, Заря принимала дома Черноморец в рамках 17-го тура УПЛ.

Хозяевам удалось забить быстрый гол, уже на 9-й минуте Буковский отлично скинул Мичину, который послал мяч ровно в нижний угол ворот.

Заря старалась держать мяч на половине поля соперника, но гости все равно находили моменты для контратак, однако в первом тайме более голов не было.

Сразу со стартом второго тайма Корбалин мог удваивать счет, но Рудько сумел спасти Черноморец. А на 70-й минуте Ермаков должен был сравнить счет, но непонятно как игрок не смог послать мяч в пустые ворота.

Ошибку партнера через 10 минут исправил Янаков, сравняший наконец счет в матче. Тем не менее, Заря все же спасалсь в этом матче усилиями Якова Башича, который уже в компенсированное время решился на дальний удар и принес луганчанам победу.

Статистика матча Заря - Черноморец 17-го тура УПЛ

Заря - Черноморец 2:1

Голы: Мичин, 9, Башич, 90+2 - Янаков, 81

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 8 - 2

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 3 - 4

Фолы: 4 - 7

Заря: Сапутин - Тронтель, Джордан, Эскинья, Жуниньо - Мичин, Башич, Яцык (Дрышлюк, 79) - Слесар (Вакула, 68), Будковский, Кораблин (Горбач, 68)

Черноморец: Рудько - Кисель, Скиба, Лацабидзе, Ермаков - Белошевский, Шпорн (Габелок, 85) - Кайо Гомес (Янаков, 69), Сигеев (Шевцов, 69), Хобленко - Попов

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