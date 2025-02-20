ФК «Заря» Луганск подвел итоги зимних сборов и наметил планы на продление сезона УПЛ

19 февраля в Оранжерее на ВДНХ (Киев) состоялся совместный медиаивент футбольного клуба «Заря» Луганск и его титульного спонсора - компании GGBET. На мероприятии обсудили результаты зимних сборов, подготовку команды ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги, изменения, которые произошли благодаря партнерству, а также представили новых игроков клуба.

Исполняющий обязанности главного тренера Младлен Бартулович поделился деталями подготовки команды на зимних сборах и готовностью «бело-черных» к продолжению сезона. ««Заря» хоть один из старейших клубов Украины, по составу игроков он в топ-3 самых молодых команд УПЛ. Это дает определенную фору и потенциал». Форвард Филипп Будковский отметил, что команда много работала над физической формой, отрабатывала тактику и взаимодействие между игроками на поле. «Надеемся увидеть результат подготовки уже в сезоне. Готовы побеждать!».

Генеральный директор ФК «Заря» Игорь Гузь прокомментировал партнерство с GGBET и во время Q&A сессии анонсировал запуск фаншопа клуба:

«Последние 11 лет являются тяжелыми для нашего клуба. Дважды за это время мы были вынуждены начинать все с нуля: в 2014 уезжать из Луганска, в 2022 - из Запорожья, которое нас приютило. Война рвет все связи, и для нас на этом этапе было важно чувствовать поддержку. Очень благодарны GGBET за совместное партнерство и общий путь. Это главное медийное событие для нашего клуба.

Еще одним событием стало обновление вебсайта - он стал более современным, информативным, отвечает всем требованиям сегодняшнего времени. Вы можете познакомиться с нашим клубом ближе: узнать его историю - от времен основания до настоящего, следить за новостями, узнать о наших планах и жизни. Также скоро появится долгожданный фаншоп для всех болельщиков нашего клуба».

Своими впечатлениями от сотрудничества и возможностей партнерства поделился СЕО GGBET UA Сергей Мищенко:

«GGBET тщательно относится к выбору партнеров. Подписание футбольных клубов ради портфолио - не наш подход. Нам важно иметь общие ценности, желание становиться лучше, иметь общую жажду перемен. Партнерство с «Зарей» - яркий пример нашей философии партнерств.

Мы начали сотрудничество в конце 2024 года, но уже можем уверенно говорить о первых результатах. Зрители могли заметить изменения в коммуникации клуба: кроме обновления веб-сайта, начали активно развиваться страницы в соцсетях, появилось больше «живого» контента. Все это дало ощутимый охват и вовлечение аудитории. Такое партнерство создает дополнительную ценность и для болельщиков, и для команды, и для GGBET, и это не было бы возможным, если бы мы не имели общих желаний с «Зарей». Впереди еще много нового и интересного. Поэтому держим линию вместе!»

На мероприятии также представили новых игроков команды: боснийца Деяна Попару и украинца Владимира Белоцерковца. Для Деяна Попару «Заря» стала первым зарубежным клубом, а Владимир Белоцерковец вернулся в свою альма матер. Оба полузащитника полны сил и готовы достигать новых высот в составе клуба.

ФК «Заря» возвращается к борьбе в УПЛ уже 23 февраля. Первым соперником «бело-черных» станет ФК «Александрия». Начало матча - в 15:30.

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