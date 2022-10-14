Лидер полузащиты сборной Франции рискует пропустить Чемпионат мира в Катаре

Нголо Канте может не помочь "Les Bleux" на предстоящем Мундиале.

Сборная Франции рискует обойтись без одного из своих лидеров на предстоящем мировом первенстве в Катаре.

Как сообщает издание Lequipe, у Нголо Канте диагностирован рецидив травмы подколеннного сухожилия.

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Для восстановления от травмы полузащитнику понадобится примерно несколько недель.

Заявка "Les Bleux" на Мундиаль будет объявлена 9 ноября. ЧМ-2022 в Катаре стартует 20 ноября, финал пройдет 21 декабря.