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Челси намерен разорвать аренду хавбека Ювентуса

Денис Закария не провел ни одного матча за клуб.
Сегодня, 16:55
Денис Закария
Денис Закария
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Швейцарский полузащитник Денис Закария вскоре может вернуться в туринский Ювентус.

По информации английских СМИ,  Челси, где хавбек сейчас находится в аренде, не рассчитывает на игрока.

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"Синие" намерены разорвать договоренность с итальянцами и уже зимой вернуть футболиста из аренды.

Закария не провел ни единого матча за лондонский клуб. Игрок не входит в планы нынешнего тренера Челси Грэма Поттера.

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