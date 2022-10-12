Челси намерен разорвать аренду хавбека Ювентуса
Денис Закария не провел ни одного матча за клуб.
Швейцарский полузащитник Денис Закария вскоре может вернуться в туринский Ювентус.
По информации английских СМИ, Челси, где хавбек сейчас находится в аренде, не рассчитывает на игрока.
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"Синие" намерены разорвать договоренность с итальянцами и уже зимой вернуть футболиста из аренды.
Закария не провел ни единого матча за лондонский клуб. Игрок не входит в планы нынешнего тренера Челси Грэма Поттера.