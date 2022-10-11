Один из лидеров Челси получил травму
Нголо Канте снова окажется вне игры.
Лидер лондонского Челси Нголо Канте получил травму. Об этом сообщил наставник "синих" Грэм Поттер.
"Это разочарование и для нас, и для него. Надо подождать, чтобы увидеть, насколько это серьезное повреждение", – заявил специалист.
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Француз вернулся к тренировкам в конце сентября после того, как получил травму в августе в матче с Тоттенхэмом.
В нынешнем сезоне хавбек провел лишь два матча во всех турнирах в футболке лондонцев.