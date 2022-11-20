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Катар - первая страна, проигравшая в матче-открытии ЧМ в статусе хазяйки турнира

Коллектив Феликса Санчеса разочаровал в поединке против Эквадора.
Сегодня, 20:01
Вратарь сборной Катара
Вратарь сборной Катара

В рамках матча-открытия ЧМ-2022 Катар встретился с Эквадором.

Хозяева турнира уступили гостям со счетом 0:2. Дублем еще в первом тайме отличился Эннер Валенсия.

Таким образом, Катар стал первой страной в статусе хазяйки турнира, которая проиграла матч-открытие турнира.

Стоит отметить, что завтра, 21 ноября, пройдет другой матч группы А где встретятся Сенегал и Нидерланды.


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