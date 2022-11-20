iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эквадор без шансов обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022

Представитель Южной Америки выглядел лучшим на протяжении всего поединка.
Сегодня, 20:00
Эквадор добыл первую победу на чемпионате мира / Getty Images
Эквадор добыл первую победу на чемпионате мира / Getty Images

В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира по футболу в Катаре. В матче-открытия сыграли хозяева и представитель Южной Америки Эквадор.

Старт встречи выдался очень динамично, ведь уже на первых минутах Эквадор забил гол. Гости разыграли штрафной, после чего была подача в штрафную, где Торрес успел скинуть мяч на Валенсию, который и забил. Однако благодаря просмотру VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда у игрока Эквадора.

Несмотря на отмену голу, эквадорцы действовали активнее и лучше. Свой момент вновь получил Валенсия, который ворвался в штрафную, где был сбит Аль-Шеебом – пенальти. Сам же нападающий и реализовал его.

Катарцы пытались что-то создать в центре поля, но все атаки разрушались на первом этапе. Эквадор, в свою очередь, забил второй – Пресиадо подал в штрафную, где Валенсия головой переправил мяч в ворота Катара.

Хозяева свой первый момент в матче создали в компенсированное время ко второму тайму – Али пробил с линии вратарской после подачи, но мяч полетел мимо ворот. До этого же катарцы не могли и приблизиться к воротам гостей.

Второй тайм начался в спокойном стиле: катарцы пытались найти подход к воротам гостей, а Эквадор не давал сопернику создавать моменты. Основное оружие у Катара были подачи, после которых были удары, однако все они неточные.

У хозяев ничего не получалось, а Эквадор действовал осторожно. Команды много фолили, теряли мячи в простых ситуациях, что сказывалось на ритме игры.

В концовке встречи Катар создал голевой момент, а его автором стал Мунтари. Форвард получил длинную передачу и пробил почти с линии штрафного, но мяч полетел немного мимо ворот.

По итогам встречи победу добыл Эквадор, который не оставил шансов сопернику. Примечательно, что впервые в истории хозяева чемпионата мира проиграли в стартовом поединке.

Отметим, что во втором туре Катар сыграет с Сенегалом, а Эквадор – с Нидерландами. Матчи состоятся 25 ноября.

Статистика матча Катар - Эквадор первого тура чемпионата мира

Катар – Эквадор 0:2
Голы: Валенсия, 16 (пен.), 32

Удары по воротам: 5-5
Удары в створ: 0-3
Офсайды: 3-4
Угловые: 1-3

Катар: Аль-Шаеб - Мигель, Аль-Рави, Хоухи, Абделькарим Хассан, Ахмед - Будьяф, Хатим - Аль-Хайдос (Ваад, 72), Али (Мунтари, 72), Афиф.

Эквадор: Галиндес – Пресиадо, Торрес, Инкапье, Эступиньян – Плата, Мендес, Кайседо (Франко, 90), Иборра (Сармьенто, 68)– Валенсия (Сифуантес, 77), Эстрада (Родригес, 90).

Предупреждения: Аль-Шееб, Али, Будьяф, Афиф – Кайседо, Мендес

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар эквадор

Статьи по теме

Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
Первый скандал турнира? Судья отменил гол Эквадора в ворота Катара на ЧМ-2022 Первый скандал турнира? Судья отменил гол Эквадора в ворота Катара на ЧМ-2022
Катар - Эквадор 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Катар - Эквадор 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
ATP Finals: Джокович стал чемпионом в шестой раз ATP Finals: Джокович стал чемпионом в шестой раз
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Теннис22:42
ATP Finals: Джокович стал чемпионом в шестой раз
ЧМ-202222:40
Наставник Эквадора - о победе в матче-открытия ЧМ-2022: Я не полностью доволен, но спокоен
ЧМ-202222:15
Педри: Я хочу сыграть против Месси в финале чемпионата мира
ЧМ-202222:06
Два футболиста сборной Англии пропустят матч ЧМ-2022 против Ирана
Европа21:45
Форвард Аякса заинтересовал итальянских грандов
Футбол21:08
Фонсека: Украина борется с диктатором, который опасен для человечества
ЧМ-202221:05
Англии могут запретить надевать капитанскую повязку, связанную с ЛГБТК+ сообществом
ЧМ-202220:29
Камавинга: Если тренер попросит, то сыграю и в атаке
НБА20:26
Дэвис, Дюрант или Таунс: Никс начали охоту за суперзвездой
ЧМ-202220:01
Катар - первая страна, проигравшая в матче-открытии ЧМ в статусе хазяйки турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK