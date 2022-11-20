Эквадор без шансов обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022

В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира по футболу в Катаре. В матче-открытия сыграли хозяева и представитель Южной Америки Эквадор.

Старт встречи выдался очень динамично, ведь уже на первых минутах Эквадор забил гол. Гости разыграли штрафной, после чего была подача в штрафную, где Торрес успел скинуть мяч на Валенсию, который и забил. Однако благодаря просмотру VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда у игрока Эквадора.

Несмотря на отмену голу, эквадорцы действовали активнее и лучше. Свой момент вновь получил Валенсия, который ворвался в штрафную, где был сбит Аль-Шеебом – пенальти. Сам же нападающий и реализовал его.

Катарцы пытались что-то создать в центре поля, но все атаки разрушались на первом этапе. Эквадор, в свою очередь, забил второй – Пресиадо подал в штрафную, где Валенсия головой переправил мяч в ворота Катара.

Хозяева свой первый момент в матче создали в компенсированное время ко второму тайму – Али пробил с линии вратарской после подачи, но мяч полетел мимо ворот. До этого же катарцы не могли и приблизиться к воротам гостей.

Второй тайм начался в спокойном стиле: катарцы пытались найти подход к воротам гостей, а Эквадор не давал сопернику создавать моменты. Основное оружие у Катара были подачи, после которых были удары, однако все они неточные.

У хозяев ничего не получалось, а Эквадор действовал осторожно. Команды много фолили, теряли мячи в простых ситуациях, что сказывалось на ритме игры.

В концовке встречи Катар создал голевой момент, а его автором стал Мунтари. Форвард получил длинную передачу и пробил почти с линии штрафного, но мяч полетел немного мимо ворот.

По итогам встречи победу добыл Эквадор, который не оставил шансов сопернику. Примечательно, что впервые в истории хозяева чемпионата мира проиграли в стартовом поединке.

Отметим, что во втором туре Катар сыграет с Сенегалом, а Эквадор – с Нидерландами. Матчи состоятся 25 ноября.

Статистика матча Катар - Эквадор первого тура чемпионата мира

Катар – Эквадор 0:2

Голы: Валенсия, 16 (пен.), 32

Удары по воротам: 5-5

Удары в створ: 0-3

Офсайды: 3-4

Угловые: 1-3

Катар: Аль-Шаеб - Мигель, Аль-Рави, Хоухи, Абделькарим Хассан, Ахмед - Будьяф, Хатим - Аль-Хайдос (Ваад, 72), Али (Мунтари, 72), Афиф.

Эквадор: Галиндес – Пресиадо, Торрес, Инкапье, Эступиньян – Плата, Мендес, Кайседо (Франко, 90), Иборра (Сармьенто, 68)– Валенсия (Сифуантес, 77), Эстрада (Родригес, 90).

Предупреждения: Аль-Шееб, Али, Будьяф, Афиф – Кайседо, Мендес