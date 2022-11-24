Уругвай - Южная Корея 0:0: обзор матча и результат игры 24.11.2022

Команды ни разу за весь матч не попали в створ ворот друг друга.

В четверг, 24 ноября, в Катаре состоялся второй поединок первого тура очередного игрового дня чемпионата мира, в котором сошлись Уругвай и Южная Корея.

Корейцы доказали, что могут на равных играть с одной из топовых команд мира. Подопечные Паулу Бенту мало в чем уступали своим более именитым оппонентам.

В итоге более-менее равное противостояние команд группы H завершилось, к сожалению, без голов.

В следующем туре Уругвай встретится с Португалией, а Южная Корея сыграет с Ганой.

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Статистика матча Уругвай - Южная Корея 1-го тура ЧМ-2022

Уругвай - Южная Корея 0:0

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 0 - 0

Фолы: 6 - 10

Атаки: 110 - 106

Уругвай: Рочет - Касерес, Годин, Хименес, Оливера (Винья, 79) - Бентанкур, Вальверде, Весино (Де Ла Крус, 78) - Пельистри (Варела, 88), Суарес (Кавани, 64), Нуньес.

Южная Корея: Син Гю Ким - Мун Хван Ким, Мин Дже Ким, Йон Гвон Ким, Джин Су Ким - У Йон Чон, Ин Пом Хван, Дже Сон Ли (Чун Хо Сон, 74) - Сан Хо На (Кан Ин Ли, 74), Ый Джо Хван (Кы Сын Чо, 74), Хын Мин Сон.

Предупреждение: Касерес - Кы Сын Чо.