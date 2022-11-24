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Уругвай - Южная Корея 0:0 видео моментов матча 24.11.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов безголевого поединка мундиаля.
Сегодня, 18:55
Уругвай - Южная Корея / Getty Images
Уругвай - Южная Корея / Getty Images

В четверг, 24 ноября, свой первый матч на чемпионате мира 2022 года провели сборные Уругвая и Южной Кореи.

К сожалению, команды не порадовали болельщиков забитыми голами. К тому же ни одна из национальных сборных вовсе ни разу не попала в створ ворот за все 90 минут игрового времени.

Обзор матча:

Уругвай - Южная Корея 0:0

Уругвай: Рочет - Касерес, Годин, Хименес, Оливера (Винья, 79) - Бентанкур, Вальверде, Весино (Де Ла Крус, 78) - Пельистри (Варела, 88), Суарес (Кавани, 64), Нуньес.

Южная Корея: Син Гю Ким - Мун Хван Ким, Мин Дже Ким, Йон Гвон Ким, Джин Су Ким - У Йон Чон, Ин Пом Хван, Дже Сон Ли (Чун Хо Сон, 74) - Сан Хо На (Кан Ин Ли, 74), Ый Джо Хван (Кы Сын Чо, 74), Хын Мин Сон.

Предупреждение: Касерес - Кы Сын Чо.

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