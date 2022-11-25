Фернандеш призвал фанатов продолжать критиковать Роналду
Португалец считает, что любой хэйт приносит лишь пользу КриРо.
Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.
"Думаю, ему нравится работать в условиях, когда все его критикуют, так что я молю вас всех: продолжайте. Мы видим его лучшую версию, когда вы, ребята, его критикуете.
Играть с Роналду в клубе и в сборной – это мечта, ставшая явью, нечто особенное.
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Сейчас главное для меня – чтобы Португалия выступила как можно лучше. В таком случае и Роналду будет счастлив, и я буду счастлив, и вся Португалия будет счастлива", – сказал Фернандеш в интервью ESPN.
Напомним, Роналду отметился с пенальти в ворота Ганы, став главным героем встречи.