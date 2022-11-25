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Фернандеш призвал фанатов продолжать критиковать Роналду

Португалец считает, что любой хэйт приносит лишь пользу КриРо.
Сегодня, 00:53
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.

"Думаю, ему нравится работать в условиях, когда все его критикуют, так что я молю вас всех: продолжайте. Мы видим его лучшую версию, когда вы, ребята, его критикуете.

Играть с Роналду в клубе и в сборной – это мечта, ставшая явью, нечто особенное.

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Сейчас главное для меня – чтобы Португалия выступила как можно лучше. В таком случае и Роналду будет счастлив, и я буду счастлив, и вся Португалия будет счастлива", – сказал Фернандеш в интервью ESPN.

Напомним, Роналду отметился с пенальти в ворота Ганы, став главным героем встречи.

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