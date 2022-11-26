Франция - Дания 2:1 видео голов и лучших моментов матча 26.11.22

В субботу, 26 ноября, сборная Франции в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2022 встречалась с Данией.

Подопечные Дидье Дешама в непростом поединке сумели добыть победу со счетом 2:1 и первыми обеспечили себе место в плей-офф нынешнего мирового первенства.

По истечении часа игры французов вывел вперед Килиан Мбаппе, но датчане достаточно быстро отыгрались усилиями Андреаса Кристенсена. Тем не менее под конец встречи форвард ПСЖ оформил дубль и вырвал победу для своей команды.

Вашему вниманию видео всех голов матча Франция - Дания во втором туре ЧМ-2022:

Франция - Дания 2:1

Голы: Мбаппе, 61, 86 - Кристенсен, 68

Франция: Льорис, Кунде, Варан (Конате, 75), Упамекано, Т. Эрнандес, Чуамени, Рабио, Гризманн (Фофана, 90+3), Дембеле (Коман, 75), Жиру (Тюрам, 63), Мбаппе

Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен (Ба, 90+3), Андерсен, Нильссен, А. Кристенсен, Меле, Хойбьерг, Эриксен, Дамсгор (Дольберг, 73), Линдстрем (Норгор, 85), Корнелиус (Брайтвайт, 46)

Предупреждения: Кунде, 43 - А. Кристенсен, 20, Корнелиус, 43.