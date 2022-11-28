Бразилия - Швейцария 1:0 видео голов и лучших моментов матча 28.11.2022 ЧМ-2022

Во втором туре ЧМ-2022 в группе G сошлись сборные Бразилии и Швейцарии. Матч получился очень напряженным и сложным для обеих команд, но "пентакампеоне" все же смогли одолеть соперника.

Несмотря на доминацию бразильцев, болельщикам так и не удалось увидеть много голов. Возможно, сказалось отсутствие Неймара. Лишь в конце поединка тройка из Реала Винисиус – Родриго – Каземиро разыграли скорую комбинацию, которую опорный хавбек завершил сильным ударом.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бразилия - Швейцария во втором туре ЧМ-2022:

Бразилия – Швейцария 1:0

Гол: Каземиро, 83

Владение мячом: 54% – 46%

Удары: 9 - 4

Удары в створ: 5 - 0

Фолы: 10 - 17

Бразилия: Алиссон - Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро (Теллес, 86) - Каземиро, Фред (Бруно Гимараес, 58), Лукас Пакета (Родриго, 46) - Ришарлисон (Габриэл Жезус, 73), Рафинья

Швейцария: Зоммер – Видмер (Фрай, 86), Эльведи, Аканджи, Родригес – Джака, Фройлер, Соу (Эбишер, 76) – Варгас (Фернандеш, 59), Ридер (Штеффен, 59), Эмболо (Сеферович, 76)

Предупреждение: Ридер (50), Фред (52).