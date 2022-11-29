Президент Португалии поделился эмоциями после победы национальной команды над Уругваем

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о победе национальной команды по футболу над Уругваем (2:0) на ЧМ-2022.

"Это был отличный матч, и на этот раз нам удалось обыграть Уругвай, приложив серьезные усилия и продемонстрировав самоотдачу. На этот раз все прошло очень хорошо.

Читайте также: Тренер Португалии оценил лидерские качества Роналду

Команда показала отличную игру и заслужила победу. Это большая радость для страны", – сказал де Соуза в интервью A Bola.

Напомним, сборная Португалии обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В следующем матче команда сыграет против Южной Кореи, в пятницу, 2 декабря.