Тренер Португалии оценил лидерские качества Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о лидерских качествах Криштиану Роналду.

По словам специалиста, ранее португалец был молчалив, однако в последние годы стал брать на себя ответственность в общение с партнерами.

"Я видел и тренировал более сильных игроков в плане общения. В каждой команде есть такие игроки. Я тренировал настоящих лидеров в Бенфике, в Спортинге, в Порту, в Греции... Не все игроки проявляют себя одинаково, некоторые в большей степени являются лидерами. Важно, чтобы команда знала, как с этим справляться".

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"Я знал Криштиану еще юношей, и в то время он не был таким. У меня в раздевалке были Педру Барбоза, Паулу Бенту и другие. Но со временем эти качества стали проявляться, он стал чаще брать слово. Команда живет с этим, и это самое главное", - приводит слова Сантуша A Bola.

Напомним, сегодня, 28 ноября, сборная Португалии проведет матч с Уругваем. Начало встречи в 21:00 по Киеву.