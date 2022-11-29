Фанат выбежал на поле во время матча Португалия - Уругвай, призвав помочь Украине

Болельщик акцентировал внимание и на других проблемах современного мира.

В матче между сборными Португалии и Уругвая (2:0) в рамках ЧМ-2022 арбитру пришлось остановить игру из-за выбежавшего на поле болельщика. У него на футболке был призыв помочь Украине.

Болельщик выбежал на поле с радужным флагом. На мужчине была синяя футболка, на которой спереди был логотип героя комиксов "Супермена" и надпись "Save Ukraine" (Спасите Украину), а на спине - "Respect for iranian woman" (Уважение иранским женщинам).

Кроме того, у мужчины на руке есть татуировка с украинским трезубцем.

Ранее президент Португалии поделился эмоциями после победы национальной команды над Уругваем.