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Австралия - Дания 1:0 видео гола и лучших моментов матча 30.11.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео гола и лучших моментов поединка мундиаля.
Сегодня, 21:05
Австралия - Дания / Getty Images
Австралия - Дания / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 встретились сборные Австралии и Дании. В решающем матче группы D победу одержала команда из Океании со счетом 1:0.

Все решил гол Мэттью Леки на 60-й минуте поединка после сольного прохода и точного удара в дальний угол ворот Каспера Шмейхеля.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Австралия - Дания в третьем туре ЧМ-2022:

Австралия - Дания 1:0
Голы: Леки, 60.

Австралия: Райан - Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич - Леки (Хрустич, 89), Муй, Ирвин, Гудвин (Баккус, 46) - Макгри (Райт, 74), Дюк (МакЛарен, 82).

Дания: Шмейхель - Р. Кристенсен (Ба, 46), Андерсен, А. Кристенсен, Меле (Корнелиус, 69) - Хойбьерг, Йенсен (Дамсгорд, 59), Эриксен - Сков Ольсен (Сков, 69), Брэйтуэйт (Дольберг, 59), Линдстрем.

Предупреждения: Бехич, Дегенек - Сков.

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