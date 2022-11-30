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ЧМ-2022. Группа D: Австралия вышла в плей-офф, победив Данию, Тунис минимально обыграл Францию

Борьба за последнюю путевку данного квартета завершилась победой команды из Океании.
Сегодня, 19:12
Сборная Австралии / Getty Images
Сборная Австралии / Getty Images

В среду, 30 ноября, во второй игровой день третьего тура чемпионата мира 2022 года состоялись матчи, в которых определялся второй участник 1/8 финала, так как Франция гарантировала себе плей-офф еще туром ранее.

Австралия и Дания в очной встрече сумели определить сильнейшего. К удивлению многих, единственный результативный удар оказался на счету представителя Океании. На 60-й минуте Мэттью Леки пробил Каспера Шмейхеля, принеся своей команде участие в плей-офф турнира.

Дания же в свою очередь разочаровала своих фанатов, заработав за три матча всего одно очко и, как следствие, последнее место группы D. 

Австралия - Дания 1:0
Голы: Леки, 60.

Австралия: Райан - Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич - Леки (Хрустич, 89), Муй, Ирвин, Гудвин (Баккус, 46) - Макгри (Райт, 74), Дюк (МакЛарен, 82).

Дания: Шмейхель - Р. Кристенсен (Ба, 46), Андерсен, А. Кристенсен, Меле (Корнелиус, 69) - Хойбьерг, Йенсен (Дамсгорд, 59), Эриксен - Сков Ольсен (Сков, 69), Брэйтуэйт (Дольберг, 59), Линдстрем.

Предупреждения: Бехич, Дегенек - Сков.

В параллельной встрече Тунис играл против третьего состава Франции, надеясь на то, что Дания сможет отобрать очки у Австралии.

На 58-й минуте Вахби Хазри совершил индивидуальный проход, после чего пробил мимо Стива Манданда, не справившегося с ударом оппонента.

Хоть датчане со своей задачей не справились, игроки Туниса принесли своей стране историческую победу над таким именитым соперником, которую еще долго будут вспоминать.

Тунис - Франция 1:0
Гол: Хазри, 58.

Тунис: Дамен - Мериах, Гандри, Тальби - Кешрида, Скири, Лаидуни, Маалуп - Бен Слиман (Абди, 83), Хазри (Жебали, 60), Бен Ромдан (Шаалали, 74).

Франция: Манданда - Дисаси, Варан (Салиба, 63), Конате, Камавинга - Чуамени, Фофана (Гризманн, 73), Верету (Рабьо, 63) - Коман (Мбаппе, 63), Коло Муани, Гендузи (Дембеле, 79).

Предупреждение: Кешрида.

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