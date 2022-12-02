iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Японии оценил выход сборной в плей-офф ЧМ-2022

Японский коллектив шокировал весь мир.
Сегодня, 07:55
Хадзимэ Мориясу / Getty Images
Хадзимэ Мориясу / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Японии обыграла Испанию (2:1), что позволило ей выйти в плей-офф турнира.

Главный тренер азиатской команды Хадзимэ Мориясу поделился впечатлениями от достигнутого результата. По словам тренера, команда намерена выйти в следующий раунд турнира.

"Огромная благодарность всем нашим болельщикам, людям Японии, за поддержку. Благодаря вам мы смогли выиграть этот трудный матч. Я рад, что мне удалось подарить всем эту победу, новая цель теперь – выход в четвертьфинал".

Читай также: Флик подвел итоги вылета Германии с ЧМ-2022

"Наши игроки показывают иной уровень борьбы на мировой арене, и мы хотели бы побить свой рекорд – выйти в 1/4 финала – и улучшить его»", - отметил Мориясу.

Отметим, что в 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Япония - Испания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Японии Хадзимэ Мориясу

Статьи по теме

Япония - Испания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Япония - Испания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Япония установила необычный рекорд на чемпионатах мира Япония установила необычный рекорд на чемпионатах мира
Япония сенсационно обыграла Испанию и заняла первое место в группе Е Япония сенсационно обыграла Испанию и заняла первое место в группе Е
Япония - Испания: онлайн-трансляция огненного матча Япония - Испания: онлайн-трансляция огненного матча
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Япония и Испания вышли в плей-офф, а Германия летит домой
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

Украина09:30
Шикарный поступок: Коваленко сделал патриотическую татуировку
ЧМ-202209:10
Чемпионат мира-2022: Япония и Испания вышли в плей-офф, а Германия летит домой
ЧМ-202208:50
Германия установила собственный антирекорд на чемпионате мира
НБА08:30
Букер и Тейтум – лучшие игроки месяца в НБА
НХЛ08:20
НХЛ: Питтсбург обыграл Вегас, Анахайм без шансов уступил Далласу
ЧМ-202207:55
Тренер Японии оценил выход сборной в плей-офф ЧМ-2022
ЧМ-202207:36
Флик подвел итоги вылета Германии с ЧМ-2022
Бокс07:34
Фьюри - Чисора: онлайн-трансляция боя 03.12.2022
НБА07:19
НБА: Детройт сенсационно обыграл Даллас
ЧМ-202203:45
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK