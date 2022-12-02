Тренер Японии оценил выход сборной в плей-офф ЧМ-2022
В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Японии обыграла Испанию (2:1), что позволило ей выйти в плей-офф турнира.
Главный тренер азиатской команды Хадзимэ Мориясу поделился впечатлениями от достигнутого результата. По словам тренера, команда намерена выйти в следующий раунд турнира.
"Огромная благодарность всем нашим болельщикам, людям Японии, за поддержку. Благодаря вам мы смогли выиграть этот трудный матч. Я рад, что мне удалось подарить всем эту победу, новая цель теперь – выход в четвертьфинал".
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"Наши игроки показывают иной уровень борьбы на мировой арене, и мы хотели бы побить свой рекорд – выйти в 1/4 финала – и улучшить его»", - отметил Мориясу.
Отметим, что в 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Япония - Испания.