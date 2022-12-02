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Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей

Во всем виноват игрок команды соперника.
Сегодня, 20:25
Роналду и Сантуш / Getty Images
Роналду и Сантуш / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что корейский футболист оскорблял форварда Криштиану Роналду.

"Роналду, уходя с поля, был разозлен на корейского игрока, который оскорблял его и выгонял побыстрее с поля.

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Криштиану сказал, что все нормально. Я слышал, что корейский футболист сказал по-английски. Роналду ответил: "Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее". Пепе даже погнался за корейцем из-за этого", – заявил Сантуш на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, корейцы и португальцы вышли в 1/16 ЧМ-2022 со второго и первого места соответственно после победы команды из Азии со счетом 2:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Фернанду Сантуш

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