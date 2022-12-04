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Кейн встал на защиту главного тренера сборной Англии

"Нам очень повезло с Саутгейтом".
Сегодня, 11:23
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн высказался в защиту главного тренера Гарета Саутгейта. Несмотря на неплохие результаты, тренер постоянно находится под шквалом критики.

"Многие в нашей команде защищали Саутгейта даже после неудач летом, так как мы понимаем, какой поворот он совершил в сборной Англии на поле и за его пределами", - признался Кейн.

Саутгейта критиковали за скучную игру сборной на Евро-2020, тогда многие были удивлены, что тренер сумел сохранить свой пост. Его не уволили даже после провала в Лиге наций, однако сейчас Англия показывает результаты, которые от нее ждали, выйдя из группы с первого места. Это и подчеркнул Кейн.

"Они всегда требуют большего, однако мы выиграли свою группу на чемпионате мира в Катаре – и это нельзя воспринимать как должное, ведь некоторые большие сборные не сумели пробиться в плей-офф турнира. Нам очень повезло с Саутгейтом, так как он отличный специалист, который играет важнейшую роль в наших успехах".

Напомним, что 4 декабря Англия сыграет свой первый матч в плей-офф против Сенегала. За ходом встречи вы можете следить на нашем сайте.

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