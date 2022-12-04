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Куртуа: Мы не золотое поколение, ведь мы ничего не выиграли

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Сегодня, 12:34
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

После сенсационного вылета сборной Бельгии с чемпионата мира в Катаре Тибо Куртуа трезво высказался о своей команде. Вратарь считает, что они не заслужили права называться золотым поколением, а также признался, за кого теперь будеть болеть.

"Теперь я буду болеть за Испанию, но пожелаю успеха и другим партнерам по Реалу. На этом чемпионате мира и на предыдущем Евро мы не были собой. Мне немного стыдно. Посмотрим, что произойдет. Кто-то останется, кто-то уйдет. В футболе все быстро меняется. Уже в марте нас ждет отбор на Евро-2024", - сказал Тибо.

Бельгийский кипер признал, что нынешнюю сборную Бельгии не стоит называть зоолотым поколением, ведь за все время команда достойно выступила лишь на ЧМ-2018, когда взяла бронзовые медали.

"Сложно назвать нас золотым поколением, ведь мы ничего не выиграли. Мы не золотое поколение. Мы поколение с большим талантом и отличными игроками со всей Европы. В росии в 2018 году мы показали Бельгию, которая играет в хороший футбол", – заявил Куртуа.

Также Тибо пообещал, что примет участие в следующем мундиале, потому что хочет закончить выступления в сборной на хорошей ноте, а не вот так. И его можно понять.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии Тибо Куртуа

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