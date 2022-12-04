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Венгер связал плохие выступления некоторых сборных на ЧМ-2022 с их политическими заявлениями

Немного странная логика у бывшего тренера Арсенала.
Сегодня, 21:05
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Арсен Венгер предположил, что команды, которые неудачно выступили на чемпионате мира 2022 года, стали жертвами своих политических заявлений, передает talkSPORT.

Германия стала самым громким разочарованием турнира, не сумев преодолеть групповой этап. При этом немцы еще до старта первого матча против Японии (1:2) в знак протеста против решения ФИФА запретить повязки "OneLove" прикрыли рты на предматчевой фотографии.

Хотя сборная Германии не понесла никаких дисциплинарных наказаний за свой поступок, Венгер считает, что она потеряла концентрацию в своих матчах из-за своей позиции во внефутбольных вопросах.

"Когда вы едете на чемпионат мира, вы знаете, что не можете проиграть первую игру. Команды, у которых есть опыт выступлений в таких турнирах, как Франция, Англия и Бразилия, хорошо сыграли в первом туре", — сказал Венгер на брифинге Группы технических исследований Кубка мира.

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"Команды, которые были морально готовы, с намерением сосредоточиться на соревнованиях, а не на политических демонстрациях".

Стоит отметить, что в список "морально готовых" попала сборная Англии. При этом капитан "Трех Львов" Харри Кейн также планировал использовать радужную капитанскую повязку. Это никак не вписывается в теорию Венгера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсен Венгер Чемпионат мира 2022

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Венгер связал плохие выступления некоторых сборных на ЧМ-2022 с их политическими заявлениями
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