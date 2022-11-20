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Венгер: ЧМ-2022 - последний шанс для Месси, Роналду, Неймара

Французский специалист высказался о грядущем турнире.
Сегодня, 10:54
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер поделился мнением о звездах, для который ЧМ-2022 станет последним.

"Считаю, этот чемпионат мира – последний шанс для отличных игроков, которые демонстрировали нам свой талант на протяжении последних 10-15 лет. Они приедут на турнир, думая: "Теперь или никогда".

Здорово это видеть, потому что Месси, Роналду, Неймар и Бензема – в числе лучших игроков мира. Левандовски – тоже. Все они будут думать: "Это мой шанс".

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Нашему виду спорта повезло, потому что он завязан на технике. Несмотря на возрастающую интенсивность, в конце матча ты смотришь, кто сделал разницу, кто принес победу, и это игроки с хорошим видением поля, обладающие техникой, которая позволяет им реализовать это видение.

Если науку плохо использовать, то она может нанести ущерб. Игроки будут слишком зависеть от данных и перестанут играть свободно. Поэтому науку нужно использовать правильно, она должна поощрять принятие дерзких решений. Если этого не будет, то она навредит качеству игры", – сказал Венгер в интервью Daily Mail.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. В матче-открытие сыграют сборные Катара и Эквадора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 Арсен Венгер

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