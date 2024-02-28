"Очень сложно выбрать, я тренировал 40 лет": Венгер собрал своего идеального футболиста

Титулованный француз умудрился даже пару раз пошутить, но выбрал солидных кандидатов.

Никто не станет спорить, что за свою многолетнюю тренерскую карьеру Арсен Венгер поработал со множеством великих игроков, среди которых выделяются Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.

Недавно легендарный французский наставник присоединился к знаменитому флешмобу, в котором собирают идеального футболиста.

В этот раз выбор был ограничен игроками, которые выступали под руководством Венгера. И уже при выборе правой ноги 74-летний тренер успел пошутить.

"Правая нога - моя. Я тренировал 40 лет, очень сложно выбрать из этого леса правых ног", - сказал Венгер.

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Ранее Арсен Венгер предположил, что Ливерпулю не стоит полагаться на мнение Юргена Клоппа во время поиска того, кто заменит немца на посту главного тренера.

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