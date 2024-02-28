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"Очень сложно выбрать, я тренировал 40 лет": Венгер собрал своего идеального футболиста

Титулованный француз умудрился даже пару раз пошутить, но выбрал солидных кандидатов.
Сегодня, 20:17
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Никто не станет спорить, что за свою многолетнюю тренерскую карьеру Арсен Венгер поработал со множеством великих игроков, среди которых выделяются Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.

Недавно легендарный французский наставник присоединился к знаменитому флешмобу, в котором собирают идеального футболиста.

В этот раз выбор был ограничен игроками, которые выступали под руководством Венгера. И уже при выборе правой ноги 74-летний тренер успел пошутить.

"Правая нога - моя. Я тренировал 40 лет, очень сложно выбрать из этого леса правых ног", - сказал Венгер.

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Ранее Арсен Венгер предположил, что Ливерпулю не стоит полагаться на мнение Юргена Клоппа во время поиска того, кто заменит немца на посту главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсен Венгер

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