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Венгер заявил, что Ливерпуль не должен слушать Клоппа

Тренер не должен выбирать себе преемника.
Сегодня, 14:45
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Легендарный Арсен Венгер дал ценный совет Ливерпулю.

Французский наставник заявил, что выбирая следующего тренера, клуб не должен слушать Юргена Клоппа.

По мнению Венгера, каждый в клубе должен заниматься своей работой, и в обязанности тренера не входит назначение своего преемника.

"Стоит ли Ливерпулю прислушиваться к совету Клоппа относительно его преемника? Нет-нет. Я так не думаю, если только Ливерпуль официально не назначит Клоппа советником.

Вы делаете свою работу и позволяете другим людям делать свою работу. Я думаю, что только в таком случае организации работают хорошо. Каждый делает то, за что несет ответственность. По крайней мере, вы знаете, с кем поговорить, когда это не работает. Просили ли в Арсенале меня найти себе преемника? Нет", - приводит слова Венгера The Mirror.

Ранее также сообщалось, что Артета объяснил причину поражения Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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