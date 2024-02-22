Венгер заявил, что Ливерпуль не должен слушать Клоппа

Легендарный Арсен Венгер дал ценный совет Ливерпулю.

Французский наставник заявил, что выбирая следующего тренера, клуб не должен слушать Юргена Клоппа.

По мнению Венгера, каждый в клубе должен заниматься своей работой, и в обязанности тренера не входит назначение своего преемника.

"Стоит ли Ливерпулю прислушиваться к совету Клоппа относительно его преемника? Нет-нет. Я так не думаю, если только Ливерпуль официально не назначит Клоппа советником.

Вы делаете свою работу и позволяете другим людям делать свою работу. Я думаю, что только в таком случае организации работают хорошо. Каждый делает то, за что несет ответственность. По крайней мере, вы знаете, с кем поговорить, когда это не работает. Просили ли в Арсенале меня найти себе преемника? Нет", - приводит слова Венгера The Mirror.

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