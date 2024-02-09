Один мадридиста среди пяти каталонцев: одноклубник Кривцова собрал идеального футболиста

Когда игроки собирают из других игроков своего идеального футболиста - это не является чем-то необычным. Но при этом всегда интересно, кого же они выделят под ту или иную роль, а если точнее, то часть тела.

В этот раз настала очередь собрать такого футболиста хавбека Интер Майами Серхио Бускетса.

Нельзя сказать, что одноклубник Сергея Кривцова (учитывая, где и с кем он провел большую часть своей карьеры) удивил своим выбором. Однако в одной категории он сделал неожиданный пик в пользу экс-игрока Реала Серхио Рамоса.

Спойлер: к сожалению, Кривцова ни в одной из категорий не оказалось.

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Ранее стало известно, что у Серхио Бускетса и Сергея Кривцова может появиться неожиданный одноклубник, ведь Интер Майами заинтересован в приобретении сына бывшего игрока мадридского Реала.

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