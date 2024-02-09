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Интер Майами хочет приобрести сына экс-игрока Реала

"Розовые" заинтересованы в услугах Федерико Редондо.
Сегодня, 10:59
Федерико Редондо / Getty Images
Федерико Редондо / Getty Images

Интер Майами хочет усилить линию полузащиты.

Как сообщает аргентинский журналист Сесар Луис Мерло, "розовые" намерены приобрести аргентинца Федерико Редондо из Архентинос Хуноирс, который является сыном экс-полузащитника мадридского Реала Фернандо Редондо.

За Редондо-младшего команда Сергея Кривцова и Лионеля Месси предлагает 8 млн евро. Аргентинский клуб эта сумма полностью устраивает.

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Стоит отметить, что у 21-летнего опорного полузащитника в этом году закончится контракт с его нынешним коллективом.

В прошлом сезоне Федерико провел 58 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

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Интер Майами хочет приобрести сына экс-игрока Реала
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