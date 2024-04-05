Под присмотром легенды: Атлетико потренировался на глазах у особенного гостя

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер, который сейчас занимает должность руководителя отдела глобального развития футбола в ФИФА, стал гостем мадридского Атлетико.

Легендарный французский специалист посетил базу испанского клуба, поприветствовав игроков команды и пообщавшись с главным тренером Диего Симеоне.

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Также Венгер присутствовал на тренировке "матрасников", понаблюдав, как они готовились к своему ближайшему матчу в четвертьфинале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд, который состоится 10 апреля.

Arsene Wenger was in attendance for Atletico Madrid’s training session today. 🏃‍♂️🇫🇷pic.twitter.com/DExcmfIQ1J — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) April 4, 2024

Ранее сообщалось, что Барселона сделала щедрые подарки за победу над Атлетико, но достались они не всем.

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